Sohn und Mutter geraten in ihrer Wohnung in Plankstadt Streit. Die Auseinandersetzung eskaliert - und der Sohn greift zum Küchenmesser.

Plankstadt (dpa/lsw) - Weil er in Plankstadt ( Rhein-Neckar-Kreis) seine Mutter mit einem Küchenmesser lebensgefährlich verletzt haben soll, ist ein Mann in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 27-Jährigen des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, wie sie gemeinsam mitteilten. Der Mann soll am Freitag mit seiner 53 Jahre alten Mutter in der gemeinsamen Wohnung in Streit geraten sein. Die genaue Ursache war nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst unklar. Darauf soll der Verdächtige mehrfach mit einem Küchenmesser auf seine Mutter eingestochen haben, die sich massiv gewehrt haben soll. In einem Krankenhaus wurde sie notoperiert. Lebensgefahr besteht inzwischen nicht mehr.

Verdächtiger verletzt sich selbst

Der 24 Jahre alte Bruder des Tatverdächtigen soll versucht haben, den Angriff auf die Mutter abzuwenden, und wurde dadurch leicht verletzt. Der Tatverdächtige soll sich nach dem Angriff auf die Mutter selbst schwere Stichverletzungen zugefügt haben. Die Beteiligten setzten selbst einen Notruf ab.

Der Verdächtige wurde selbst zunächst in einem Krankenhaus behandelt und am Sonntag einem Haft- und Ermittlungsrichter vorgeführt.