Nach einem Gewaltverbrechen am Dienstag in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist der Tatverdächtige am Mittwoch in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwochabend gemeinsam mit. Es bestehe der Verdacht des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Der 44 Jahre alte Verdächtige sei mit hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund einer psychischen Erkrankung zum Tatzeitpunkt schuldunfähig gewesen, hieß es.

Eppelheim (dpa/lsw) - Der 44-Jährige soll am Dienstagmittag einen mit ihm weitläufig verwandten 66 Jahre alten Mann in dessen Wohnhaus mit einem Teleskopschlagstock am Kopf leicht verletzt haben. In welchem Verhältnis die beiden Männer genau zueinander stehen, sagte ein Sprecher auf Anfrage nicht. Die Ermittlungen dauerten an.

