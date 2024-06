Nach der Explosion einer Gasflasche in einem Einfamilienhaus in Spaichingen (Kreis Tuttlingen) ist ein Senior am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei die Explosion auf den unsachgemäßen Umgang mit Gasflaschen zurückzuführen gewesen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Spaichingen (dpa/lsw) - Der 82-Jährige hatte Ende Mai das Haus nach der Explosion noch schwer verletzt selbstständig verlassen können. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Haus bereits in Vollbrand. Es entstand ein Schaden von geschätzten 300.000 Euro. Der Senior hatte schwere Verbrennungen am ganzen Körper erlitten.

PM Polizei und Staatsanwaltschaft