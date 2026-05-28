Baden-Württemberg Mann nach Brand in Pizzeria festgenommen

Polizei
Der Mann wurde vergangenen Freitag festgenommen. (Symbolbild)

Nach einem Brand in einer Tuttlinger Pizzeria sitzt ein 63-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Polizei fand Beweise für eine mutmaßlich vorsätzliche Brandstiftung.

Tuttlingen (dpa/lsw) - Nach dem Brand in einer Pizzeria in Tuttlingen (Kreis Tuttlingen) ist ein 63 Jahre alter Mann wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung festgenommen worden. Die Kriminalpolizei war nach dem Feuer Mitte Mai auf Hinweise gestoßen, die auf eine vorsätzliche Tat hindeuten, wie es in einer Mitteilung hieß. Bei einer Durchsuchung fanden die Ermittler Beweismittel, die den Verdacht gegen den Mann erhärteten. Ein Richter erließ daraufhin Haftbefehl, der am vergangenen Freitag vollstreckt wurde. Der 63-Jährige sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Feuer schnell gelöscht

Ein Anwohner hatte das Feuer damals in der Pizzeria bemerkt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein größeres Übergreifen auf Wohnungen und Praxen im Gebäude verhindern. Der Schaden wurde auf rund 150.000 Euro geschätzt.

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