Eine 27-Jährige will persönliche Gegenstände aus der Wohnung ihres Ex-Partners abholen – stattdessen soll der Mann sie angegriffen haben. Was die Staatsanwaltschaft ihm vorwirft.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Ein 36-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, nachdem er seine Ex-Freundin in Karlsruhe angegriffen und verletzt haben soll. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe mitteilte.

Laut der Ermittler hatte die 27-Jährige am späten Samstagnachmittag persönliche Gegenstände aus der Wohnung ihres Ex-Partners abholen wollen. Als der Mann ihr die Tür geöffnet habe, soll er ihr unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie anschließend gewürgt haben. Danach habe der 36-Jährige der Frau ein Brotmesser an den Hals gehalten und ihr eine oberflächliche Schnittwunde zugefügt, während er ihr mit dem Tod gedroht habe, so die Staatsanwaltschaft.

Nachbarin wird zur Zeugin

In einem Moment der Unaufmerksamkeit des Beschuldigten habe die 27-Jährige aus der Wohnung fliehen können. Durch ihre Gegenwehr sei der Mann ebenfalls verletzt worden. Eine aufmerksame Nachbarin hatte den Angaben nach die Polizei alarmiert.

Der 36-Jährige wurde bereits dem Haftrichter vorgeführt. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung erließ dieser Haftbefehl gegen den Verdächtigen.