Eine Männergruppe soll in Reutlingen einen Mann mit einem Stuhl attackiert und ausgeraubt haben. Die Täter seien unerkannt entkommen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Reutlingen (dpa/lsw) - Unbekannte sollen vor einem Imbiss in Reutlingen einen Mann mit einem Stuhl angegriffen und ausgeraubt haben. Die Männergruppe habe dem 30-Jährigen am Samstag dessen Ausweis und etwas Bargeld geraubt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die fünf Männer im geschätzten Alter zwischen 18 und 25 Jahren seien anschließend zu Fuß geflüchtet. Das leicht verletzte Opfer kam per Rettungswagen in eine Klinik, wie es weiter hieß. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise zu den Tätern. Die möglichen Hintergründe der Tat waren einem Polizeisprecher zufolge zunächst unbekannt.