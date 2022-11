Nachdem ein junger Mann vorige Woche mit Stichverletzungen in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gefunden worden ist, hat die Polizei drei Verdächtige gefasst. Zwei 17-Jährige und ein 16-Jähriger sollen den 25 Jahre alten Mann mit einem Messer schwer verletzt haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Alle drei kamen in Untersuchungshaft.

Crailsheim (dpa/lsw) - Passanten hatten den jungen Mann am vergangenen Mittwoch in einer Straße entdeckt und Hilfe verständigt. Der 25-Jährige wies mehrere Stichverletzungen auf und musste notoperiert werden. Eine daraufhin eingesetzte Ermittlungsgruppe kam zum Ergebnis, dass ein zurückliegender Konflikt zwischen dem jungen Mann und den drei Verdächtigen Auslöser für den Vorfall gewesen sein könnte. Die Ermittlungen dauern an.

