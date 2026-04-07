In Achern steigt ein Mann mit Schusswaffe in einen Linienbus. Zumindest sieht es so aus. Was sich da abgespielt hat.

Achern (dpa/lsw) - Ein Mann mit einer Spielzeugwaffe hat in Achern (Ortenaukreis) für einen Polizeieinsatz gesorgt. Ein Zeuge hatte der Polizei am späten Ostermontagabend mitgeteilt, dass sich ein Mann mit mutmaßlich einer Schusswaffe im Hosenbund am Bahnhof aufhalte. Der Mann soll danach in einen Linienbus gestiegen sein, wo weitere Fahrgäste die vermeintliche Schusswaffe bemerkten. Nachdem der 56-Jährige aus dem Bus gestiegen war, fixierten ihn alarmierte Streifenbeamte. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole handelte.

Weil der Mann der Polizei glaubhaft versichert habe, dass er mit ein paar Leuten Ärger habe und die Spielzeugwaffe zur Abschreckung mit sich führe, er aber niemanden damit bedroht habe, gibt es wegen des Spielzeugs keine Konsequenzen für ihn, so ein Polizeisprecher. Eine Anzeige erwartet den Mann aber dennoch - weil er neben der Spielzeugwaffe ein verbotenes Messer mit sich führte.