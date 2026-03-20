Ein im Gesicht blutender 47-Jähriger verunsichert in Ludwigsburg Menschen in einem Linienbus. Was zu seinem auffälligen Verhalten führte.

Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein betrunkener Mann mit einer blutenden Wunde im Gesicht hat mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole Menschen in Ludwigsburg in Aufregung versetzt. Mehrere Anrufer meldeten den 47 Jahre alten Mann bei der Polizei, wie die Ermittler mitteilten: Er sitze in einem Linienbus und gestikuliere mit einer Waffe in der Hand. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Der 47-Jährige habe «deutlich unter Alkoholeinfluss» gestanden, hieß es. Die Verletzung im Gesicht stamme mutmaßlich von einem Sturz. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Softair-Waffen sind vor allem wegen ihrer Verwechslungsgefahr mit echten Waffen problematisch. Mit den Luftdruckwaffen werden kleine Plastikkugeln verschossen. Auch damit können Verletzungen verursacht werden.