Ein Fußgänger will mit seinem Rollator eine Straße in Freudenstadt überqueren. Ein Auto biegt in dieselbe Straße ein. Es kommt zum Unglück.

Freudenstadt (dpa/lsw) - Ein in Freudenstadt von einem Auto erfasster Fußgänger mit Rollator ist seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Der 86-Jährige wurde zunächst per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Villingen-Schwenningen geflogen. Dort starb er, wie die Polizei mitteilte.

Der Unfall ereignete sich, als ein Autofahrer in dieselbe Straße einbog, die der Fußgänger überqueren wollte, wie ein Polizeisprecher sagte. Dann kam es zum Unfall, wobei der Fußgänger auf die Straße stürzte. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.