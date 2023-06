Münsingen (dpa/lsw) - Ein Mann ist in Münsingen (Kreis Reutlingen) bei einem Sturz mit seinem Mountainbike tödlich verunglückt. Der 65-Jährige war ersten Erkenntnissen nach alleinbeteiligt zu Fall gekommen, als er auf einem abschüssigen Feldweg unterwegs war. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst verstarb er noch an der Unglücksstelle, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

PM Polizei