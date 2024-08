Ein Mann randaliert auf einer Straße und bedroht Menschen. Wenig später wird er auf dem Dach eines Hauses gesichtet – mit einem Messer. Die Polizei rückt mit Spezialkräften aus.

Zell am Harmersbach (dpa/lsw) - Die Polizei hat in Zell am Harmersbach ein Haus umstellt, auf dem ein Mann mit einem Messer gesichtet worden ist. Man versuche derzeit, Kontakt zu dem Mann aufzunehmen, sagte ein Polizeisprecher. Dies gestalte sich jedoch aufgrund des vermuteten psychischen Ausnahmezustands des Mannes als schwierig. Verletzte habe es bislang keine gegeben. Auch von einer Bedrohungslage werde derzeit nicht ausgegangen. Erst habe der Mann sich auf dem Dach des Zweifamilienhauses aufgehalten, dann im Obergeschoss.

An dem Einsatz sind auch Spezialkräfte der Polizei beteiligt. Unter anderem brachte sie ein Hubschrauber an den Einsatzort, wie der Polizeisprecher sagte.

Die Polizei war gerufen worden, weil der Mann auf einer Straße im Ort mit aggressivem Verhalten aufgefallen war. Er soll randaliert und Menschen bedroht haben. Danach habe er sich entfernt und sei auf dem Dach des Hauses im Ortsteil Unterharmersbach entdeckt worden.