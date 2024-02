Ludwigsburg (dpa/lsw) - Ein Mann ist am Ludwigsburger Bahnhof mutmaßlich von einer Gruppe angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 27-Jährige soll am Montag auf einem Bahnsteig mit fünf anderen in Streit geraten sein, wie die Polizei mitteilte. Einer der Täter soll dem Mann in den Rücken getreten und ihn dadurch zu Boden gebracht, die anderen sollen weiter auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Einer der Täter soll mit einem Messer mehrfach in Richtung seines Oberkörpers gestochen haben. Anschließend flüchtete die Gruppe. Reisende informierten die Polizei. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Mögliche Motive würden geprüft, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Inwieweit die Polizei bei der anschließenden Fahndung Verdächtige festgestellt hat und ob sich Täter und Opfer kannten, konnte er aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht angeben.

Pressemitteilung