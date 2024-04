Heidelberg (dpa/lsw) - Ein 31-Jähriger ist bei Heidelberg mit seinem Gleitschirm abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Polizeiangaben vom Samstag sei der Mann am Freitagnachmittag vom Königstuhl gestartet und habe dann wegen ungünstiger Thermik schnell an Höhe verloren. Der Mann habe noch vergeblich versucht, in einem Baum zu landen. Er sei schließlich in der Nähe einer Mountainbike-Strecke zu Boden gestürzt. Laut Polizei war der Mann beim Eintreffen der Rettungskräfte bei Bewusstsein. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Mitteilung der Polizei