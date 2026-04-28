Ein bewaffneter Mann läuft durch das Ravensburger Spieleland. Die Polizei wird gerufen - und gibt Entwarnung. Warum der Mann in dem Freizeitpark unterwegs war.

Meckenbeuren (dpa/lsw) - Ein Mann mit einem Gewehr hat einen Polizeieinsatz im Ravensburger Spieleland bei Meckenbeuren (Bodenseekreis) ausgelöst. Vor Ort stellten die Beamten allerdings fest: Der Mann ist Jäger und hatte vom Freizeitpark den Auftrag, Kormorane zu jagen und zu vertreiben, wie ein Polizeisprecher bestätigte. Der Mann habe sich berechtigterweise im Ravensburger Spieleland aufgehalten.

Zu dem Zeitpunkt war der Park geschlossen, es seien keine Besucher auf dem Gelände gewesen, teilte die Polizei mit. Zuerst hatten mehrere Medien über den Vorfall berichtet.

Den Berichten zufolge alarmierte der Sicherheitsdienst die Polizei. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage nicht. Es seien nach dem Notruf gut ein Dutzend Polizisten zum Spieleland gefahren, sagte ein Sprecher. Die Beamten hätten den Jäger angetroffen. Eine Straftat habe aber nicht vorgelegen.