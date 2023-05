Zwei erwachsene Männer und ein Jugendlicher haben einen jungen Mann in Karlsruhe mit einem Fahrrad und einem Verkehrsschild angegriffen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der 21-Jährige bei dem Vorfall in der Nacht zum Samstag leicht verletzt.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Demnach saß dieser mit seiner Freundin auf einer Bank am Schlossvorplatz, als ihn die Angreifer im Alter von 15, 29 und 31 Jahren ansprachen und zwei von ihnen schließlich unvermittelt auf ihn einschlugen. Der 21-Jährige sei daraufhin geflüchtet. In einer nahe gelegenen Straße warf einer der Angreifer laut Polizei mit einem Fahrrad nach dem jungen Mann. Später riss ein anderer ein Verkehrsschild aus der Verankerung und versuchte damit, auf ihn einzuschlagen. Beide Male konnte der 21-Jährige den Angriffen ausweichen, wie es hieß.

Die Polizei fasste die beiden Männer und den Jugendlichen schließlich. Laut Polizei waren die Erwachsenen betrunken. Die Beamten setzten sie wenig später wieder auf freien Fuß. Der 15-Jährige kam zu seinen Angehörigen.

