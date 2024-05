In einem Mehrfamilienhaus brennt es, ein Bewohner springt vom Balkon und verletzt sich schwer. Ein anderer soll das Feuer gelegt haben.

Stuttgart (dpa/lsw) - Weil er in seiner Wohnung in einem Stuttgarter Mehrfamilienhaus Feuer gelegt haben soll, ist ein Mann festgenommen worden. Der 41-Jährige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Das Motiv war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Bei dem Feuer am Montag waren mehrere Menschen verletzt worden.

Anwohner hatten die Flammen am Abend entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Das Feuer war aus einer Wohnung in eine darüber liegende übergegriffen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Bewohner des Hauses sprang aufgrund der starken Hitze- und Rauchentwicklung von seinem Balkon. Er verletzte sich dabei nach Polizeiangaben schwer. Sechs weitere Menschen wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.

Der Verdächtige sei kurze Zeit nach dem Brand an einer Stadtbahnhaltestelle festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.

