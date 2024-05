Ein Mann hat am Bahnhof in Malsch im Kreis Karlsruhe mehrere Steine auf die Gleise gelegt. Ein Güterzug musste in der Nacht auf Mittwoch deshalb eine Notbremsung einleiten, wie die Bundespolizei mitteilte. Verletzt wurde dabei niemand.

Malsch (dpa/lsw) - Demnach erhielt die Bundespolizei am Mittwoch gegen 2.00 Uhr die Information, dass ein Unbekannter Steine auf die Schienen gelegt habe. Ein Triebfahrzeugführer hatte ersten Ermittlungen zufolge einen Tatverdächtigen dabei beobachtet.

Die Beamten fanden vor Ort einen 40 Jahre alten Tatverdächtigen. Auf den Gleisen lagen den Angaben zufolge weitere Steine sowie Flaschen. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Verfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

