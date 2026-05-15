Ein 50-Jähriger fährt mit seinem Wagen in den Neckar und wird von einem Polizisten gerettet. Die Suche nach seinem Wagen bleibt bislang erfolglos, stattdessen taucht ein gestohlenes Auto im Fluss auf.

Bad Rappenau (dpa/lsw) - Ein 50-jähriger Mann ist mit seinem Auto in den Neckar bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) gefahren. Ein Polizeibeamter konnte den Mann aus dem Wasser ziehen, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann rief demnach selbstständig die Polizei. Als die laut den Angaben eines Polizeisprechers noch vor den Rettungskräften eintraf, hatte sich der Mann bereits aus seinem Auto befreien können und trieb im Wasser. Ein Polizeibeamter habe sich in den Neckar begeben und den 50-Jährigen aus dem Wasser gerettet. Der Mann sei stark unterkühlt in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Verletzungen hatte er laut den Angaben eines Polizeisprechers nicht. Warum der Mann in den Neckar fuhr, sei bisher nicht abschließend geklärt. Der 50-Jährige war den Polizeiangaben zufolge mutmaßlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Auto bisher nicht gefunden

Die Suche nach dem Auto dauert den Polizeiangaben zufolge an. Es wurde zwar bei der Suchaktion ein Fahrzeug im Neckar gefunden, allerdings nicht das des 50-Jährigen, sondern ein 2019 als gestohlen gemeldetes Auto. Der Neckarabschnitt wurde für die Schifffahrt zwischen Gundelsheim und Kochendorf gesperrt.