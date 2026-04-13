Auf der regennassen Autobahn verliert ein junger Mann die Kontrolle über seinen Sportwagen und kracht in die Leitplanke. Die Polizei hat einen Verdacht, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

Gruibingen (dpa/lsw) - Auf der regennassen Autobahn 8 bei Gruibingen hat ein 22-Jähriger vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren und ist in die Leitplanke geprallt. Das teilte die Polizei mit. Der Porsche kam anschließend quer auf den beiden rechten Fahrspuren zum Stehen.

Der 22-Jährige blieb bei dem Unfall am Sonntag im Kreis Göppingen unverletzt. Sein Auto erlitt jedoch einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. An den Leitplanken entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Die Polizei hat ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen überhöhter Geschwindigkeit eingeleitet.