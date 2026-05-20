Baden-Württemberg Mann in Weil am Rhein angeschossen - Täter flüchtig

Vorfall an Gastronomiebetrieb in Weil am Rhein
Das Opfer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In Weil am Rhein wird ein Mann auf offener Straße angeschossen. Der Tatverdächtige flüchtet mit einem mutmaßlichen Komplizen auf einem E-Scooter.

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Vor einem Café in Weil am Rhein ist ein Mann angeschossen und schwer verletzt worden. Der Täter ist noch unbekannt, er flüchtete am Dienstagabend mit einem weiteren Mann auf einem E-Scooter, wie die Polizei mitteilte. Eine großangelegte Fahndung mit Unterstützung der Bundespolizei und des Zolls verlief zunächst ohne Erfolg.

Der 44-jährige Angeschossene wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Rund um den Tatort wurden Spuren gesichert. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Die Kriminalpolizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen, die den Vorfall im Stadtteil Friedlingen beobachteten oder verdächtige Personen auf einem E-Scooter sahen. Anwohner werden zudem gebeten, ihr Videomaterial von Überwachungsanlagen zu sichten.

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