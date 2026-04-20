Baden-Württemberg Mann in Stuttgarter Fußgängerzone niedergestochen

Polizei
Es ist noch unklar, ob es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelte.(Symbolbild)

Ein 23-Jähriger wird nachts in der Stuttgarter Fußgängerzone schwer verletzt. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest – aber es gibt noch viele Fragen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mitten in der Stuttgarter Fußgängerzone ist ein 23 Jahre alter Mann von einem zwei Jahre jüngeren Angreifer durch einen Stich schwer verletzt worden. Die beiden Männer seien sich in der Nacht auf der Königstraße begegnet. Unklar sei aber, ob es einen Streit gegeben habe, sagte ein Polizeisprecher. Auch die Tatwaffe sei bislang nicht bekannt.

Um das marokkanische Opfer kümmerten sich Rettungskräfte, die den Mann auch in ein Krankenhaus brachten. Der 21 Jahre alte Syrer ergriff gemeinsam mit seinem 17-jährigen Begleiter die Flucht. Er sei aber nur wenige Straßen weit gekommen, bevor er festgenommen worden sei.

Der Begleiter sei später wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen den mutmaßlichen Täter hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt.

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