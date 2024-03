Schriesheim (dpa/lsw) - Bei einem Streit in Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein 45-jähriger Mann einen anderen Mann zuerst mit einem Messer bedroht und dann geschlagen. Das 31-jährige Opfer wehrte sich, stürzte dabei zu Boden und erlitt eine blutende Kopfplatzwunde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Warum der Streit zwischen den beiden Männern am Samstagabend am Schriesheimer Bahnhof ausbrach, war unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Bedrohung.

Pressemitteilung der Polizei