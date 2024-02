Weinheim (dpa/lsw) - Ein Unbekannter hat einen 21 Jahre alten Mann in einer Diskothek in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) bewusstlos geschlagen. Der 21-Jährige hat nach Polizeiangaben am frühen Sonntagmorgen versehentlich einen Gast angerempelt. Daraufhin schlug ihm dieser mit der Faust ins Gesicht. Der 21-Jährige fiel demnach zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Anschließend schlug der Unbekannte einem weiteren 19 Jahre alten Besucher ins Gesicht und flüchtete. Beide Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Mitteilung der Polizei