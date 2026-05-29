Baden-Württemberg Mann hortet zahlreiche Waffen und kommt in Haft

Polizei
Die Polizei hatte den Verdächtigen zunächst observiert, bevor es zur Festnahme kam. (Symbolbild)

Polizisten finden bei einer Durchsuchung neben einer scharfen Schusswaffe auch Messer, eine Armbrust und Betäubungsmittel. Der Verdächtige sitzt nun in Haft.

Offenburg (dpa/lsw) - Ein 44-Jähriger aus Offenburg (Ortenaukreis) ist wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes und des Besitzes von Betäubungsmitteln in Haft genommen worden. Der Mann wurde nach einer Observation beim Verlassen seines Hauses vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden Ermittler eine scharfe Schusswaffe, mehrere Messer sowie eine Armbrust mit Bolzen. Zudem sicherten sie einen Bogen mit Pfeilen und erlaubnisfreie Waffen wie ein Luftgewehr sowie Schreckschusswaffen. Überdies wurden verschiedene Betäubungsmittel in kleineren Mengen aufgefunden.

Überstellung in Justizvollzugsanstalt

Gegen den Verdächtigen wurde nach der Festnahme am Donnerstag vergangener Woche Haftbefehl erlassen. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Ermittlungen aus anderweitigen Verfahren hatten Hinweise auf den möglichen illegalen Waffenbesitz ergeben. Um was es bei diesen Ermittlungen genau geht, blieb zunächst unklar.

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