Ein kurzer Moment, ein dramatischer Unfall: Warum das Einweisen eines Reisebusses für einen 43-Jährigen auf der Schwäbischen Alb fast tödlich endete.

Hohenstein (dpa/lsw) - Ein Busfahrer hat beim Einparken mit seinem Reisebus auf einem Firmengelände in Hohenstein (Landkreis Reutlingen) einen Mann eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Demnach soll der 43-Jährige den Busfahrer am Samstag beim Rangieren des Reisebusses mit Handzeichen zwischen zwei weiteren parkenden Reisebussen eingewiesen haben. Dabei geriet er jedoch zwischen den fahrenden Bus und eines der parkenden Fahrzeuge. An den Bussen entstand ein Schaden von rund 4.500 Euro. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.