Die Polizei hat einem betrunkenen 25 Jahre alten Mann in den Oberschenkel geschossen, nachdem er mit einem Messer auf einen Beamten losgegangen war. Sein Gesundheitszustand ist nach Angaben der Polizei vom Mittwoch stabil, Lebensgefahr besteht nicht. Die Beamten, die an dem Vorfall am Sonntag im Bereich einer Gaststätte in Berkheim (Landkreis Biberach) beteiligt waren, blieben unverletzt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der 25 Jahre alte Mann arbeitet laut Mitteilung in der Gaststätte als Koch. An dem Abend hatte er große Mengen Alkohol getrunken. Als er wegfahren wollte, weigerte sich eine Angestellte, ihm den Autoschlüssel auszuhändigen. Der Mann zückte ein Messer, woraufhin die Mitarbeiterin ihm die Schüssel gab. Er fuhr davon, kehrte kurze Zeit später aber wieder zurück. Als er erneut wegfahren wollte, versuchten zwei Gäste, ihn aufzuhalten. Der 25-Jährige ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen und rammte beim Wegfahren ein Auto.

Als eine Polizeistreife eintraf, ging der 25-Jährige mit einem Messer in der Hand auf die Beifahrerseite des Streifenwagens zu. Dabei beschädigte er den Seitenspiegel und die Seitenscheibe. Die Polizisten steigen aus dem Wagen aus und sprühten mit Pfefferspray. Der 25-Jährige ging weiter mit dem Messer auf einen Beamten los. Dann fiel der Schuss.

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg ordnete die vorläufige Festnahme des Mannes an. Gegen den 25 Jahre alten Mann wird unter anderem wegen Nötigung und versuchter Körperverletzung ermittelt. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernahm die Ermittlungen zum polizeilichen Schusswaffengebrauch.