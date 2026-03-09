Baden-Württemberg Mann greift drei Polizisten an und verletzt sie

Symbolbild - Polizei
Drei Polizisten wurden leicht verletzt. (Symbolbild)

Ein 31-Jähriger widersetzt sich einer Befragung und verletzt drei Polizisten. Wie es dazu kam und welche Folgen das für ihn hat.

Schorndorf (dpa/lsw) - Ein 31-Jähriger soll in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis drei Polizeibeamte angegriffen und verletzt haben. Außerdem soll er die Beamten fortlaufend beleidigt haben, wie die Polizei mitteilte.

Demnach sollte der Mann am Sonntagabend als Zeuge eines Diebstahls befragt werden. Als die Polizisten seine Personalien feststellen wollten, verweigerte er jedoch die Angaben. Die Polizisten wollten den Mann daraufhin zur Identitätsfeststellung in Gewahrsam nehmen. Dabei leistete er massiven Widerstand, griff die Einsatzkräfte an und verletzte drei Beamte leicht, wie es hieß. Der Mann muss den Angaben zufolge jetzt mit einer Anzeige rechnen.

Mehr zum Thema
Baden-Württemberg Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x