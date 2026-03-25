In Ulm geraten ein Radler und ein Rollerfahrer aneinander. Der eine zückt ein Gartenwerkzeug und schlägt zu. Jetzt ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Ulm (dpa/lsw) - Weil er in Ulm einen Mann mit einem Gartenwerkzeug auf den Kopf geschlagen haben soll, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen unbekannten Radfahrer. Sie verdächtigen ihn den Angaben zufolge eines versuchten Tötungsdelikts. Der Angriff soll sich am Dienstag nahe dem Donaustadion zugetragen haben.

Ein 68 Jahre alter Mann fuhr demnach mit seinem Motorroller unerlaubt auf einem Fuß- und Radweg, weshalb ihn der Radfahrer rügte. Der Rollerfahrer hielt an und es entwickelte sich ein Streit zwischen den Männern.

Nachdem der Rollerfahrer den Radler an der Kleidung gepackt haben soll, soll der Verdächtige ein Gartenwerkzeug aus seinem Fahrradkorb genommen und damit mehrfach auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben. Als eine Frau dazu kam, fuhr der Radler davon. Der Rollerfahrer wurde leicht verletzt.