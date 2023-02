Keltern (dpa/lsw) - Ein Mann ist in seinem Kleintransporter bei Keltern (Enzkreis) von der Fahrbahn abgekommen und in einem Bachlauf gelandet. Rettungskräfte bargen den 63-Jährigen, reanimierten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ermittler gingen davon aus, dass es wegen schwerer gesundheitlicher Probleme und ohne Fremdeinwirkung zu dem Unfall vom Dienstag kam. Den Kleintransporter musste ein Autokran aus dem Bach holen.

Pressemitteilung