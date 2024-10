In einem Supermarkt in Neu-Ulm ereignet sich am Wochenende ein schwerer Betriebsunfall. Ein 22-Jähriger wird in eine Spezialklinik gebracht.

Neu-Ulm (dpa) - Ein Angestellter ist in einem Supermarkt in Neu-Ulm ist mit seinem Arm in einen Fleischwolf geraten. Der 22-Jährige erlitt an der Hand schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein Großaufgebot von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war in der Neu-Ulmer Innenstadt am Samstagmittag im Einsatz. Die Ermittlungen dauerten an.