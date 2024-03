Zwei Seniorinnen sind am Sonntag bei einem Unfall im Landkreis Miesbach uns Leben gekommen. Wie die Polizei Holzkirchen mitteilte, sei ein 55-Jähriger mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2073 in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit einem entgegen kommenden Wagen zusammen, in dem eine 69-Jährige und ihre 84-jährige Beifahrerin saßen. Die beiden Frauen wurden so schwer verletzt, dass sie noch am Unfallort starben. Der Unfallverursacher kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Miesbach (dpa) - Die Unfallursache wird noch ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde auch ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen.