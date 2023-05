Ein Mann ist beim Schwimmen im Schlosssee von Salem (Bodenseekreis) gestorben. Rettungskräfte fanden den 28-Jährigen am späten Montagabend unter der Wasseroberfläche, wie die Polizei tags darauf mitteilte. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.

Salem (dpa/lsw) - Der Tourist war am Nachmittag zum Schwimmen in den See gegangen. Als er nach rund zwei Stunden nicht zurückgekehrt war, riefen seine Angehörigen die Rettungskräfte.

Pressemitteilung