Ein Mann ist mit einem Samuraischwert auf eine Autofahrerin in Gerstetten (Kreis Heidenheim) losgegangen. Der dunkel gekleidete 34-Jährige stand am Freitagabend mitten auf der Straße und holte zum Schwertschlag gegen das Auto aus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Fahrerin konnte seinem Angriff ausweichen und verständigte die Polizei.

Gerstetten (dpa/lsw) - Der Mann wurde wenig später von den Beamten aufgegriffen. Er hatte neben dem Schwert auch noch einen Schlagring mit integriertem Messer bei sich. Ein erster Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Er sei in eine Fachklinik eingeliefert worden, hieß es von der Polizei.

