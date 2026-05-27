Baden-Württemberg Mann flieht mit gestohlenem Auto und verursacht Unfall

Polizei Blaulicht
Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)

Nach einem Unfall auf der Flucht vor der Polizei stellt sich heraus: Das Auto war gestohlen, die Kennzeichen gefälscht.

Ditzingen (dpa/lsw) - Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle ist ein 21-Jähriger in Ditzingen im Kreis Ludwigsburg mit einem gestohlenen Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Einer Streife war der Mann nach Polizeiangaben in der Nacht zum Dienstag aufgefallen, weil er viel zu schnell im Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 unterwegs war. Die Aufforderungen der Polizei, anzuhalten, habe der Mann jedoch missachtet und sei davongerast.

Nach seinem Unfall nahmen die Beamten den Schwerverletzten nach einem Fluchtversuch fest und Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen nach war das Fahrzeug zuvor aus einem Autohaus in Stuttgart gestohlen worden. Die Kennzeichen waren vermutlich gefälscht. Die Hintergründe zu der Tat muss die Polizei nun ermitteln. Der 21-Jährige sollte einem Haftrichter vorgeführt werden.

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