Ein 56 Jahre alter Autofahrer ist in Stuttgart vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat dabei mehrere andere Verkehrsteilnehmer in Gefahr gebracht. Ein Richter erließ am Samstag Haftbefehl gegen den Mann, wie die Polizei mitteilte. Gegen den 56-Jährigen wird wegen Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der 56-Jährige flüchtete in der Nacht zum Samstag mit seinem Auto vor einem Streifenwagen und fuhr dabei unter anderem über eine rote Ampel, so dass der Fahrer eine Lastwagens stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Auf seiner weiteren Flucht missachtete der 56-Jährige auch noch die Vorfahrt eines anderen Autofahrers. Der Mann wurde später im Rahmen der Fahndung festgenommen, für die auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde.

