Beim Magnetangeln macht ein Mann einen gefährlichen Fund: Er fischt eine Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg aus einem Fluss.

Breisach (dpa/lsw) - Ein 46-Jähriger hat in Breisach am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) eine Wurfgranate aus dem Zweiten Weltkrieg beim Magnetangeln aus der Möhlin gefischt. Der Mann habe die Granate nach dem Fund am Samstag auf einer Fußgängerbrücke abgelegt und die Polizei verständigt, teilte die Polizei mit. Diese sperrte die Brücke bis zum Eintreffen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ab. Evakuierungsmaßnahmen seien nicht erforderlich gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Experten hätten schließlich festgestellt, dass die Granate nicht scharf war und nahmen sie zur Beseitigung mit.