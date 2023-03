Zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ist ein Mann verurteilt worden, der eine 89-Jährige gefesselt, erwürgt und danach ihre Wohnung in Brand gesteckt hat. Wegen Mordes mit Verdeckungsabsicht, Freiheitsberaubung und besonders schwerer Brandstiftung verurteilte das Landgericht Stuttgart den Mann mit äthiopischer Staatsangehörigkeit am Dienstag.

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Täter soll vier bis acht Minuten auf der Seniorin gekniet und sie gewürgt haben, sagte der Richter. Zuvor habe er die Frau an Händen und Füßen mit Schals gefesselt und ihr fast alle Kleider vom Leib gerissen. Dann legte er die Leiche auf ein Schlafsofa und steckte an zwei Stellen die Wohnung in Brand. Damit wollte er die Tat Anfang Januar 2022 vertuschen. Eine Nachbarin bemerkte etwas später den Rauch und rief die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden schließlich die Leiche der 89-Jährigen.

Warum der zum Tatzeitpunkt 35 Jahre alter Mann die Seniorin ermordete, konnte das Gericht nicht herausfinden. Der Mann sei voll schuldfähig, sagte der Richter. Die Staatsanwaltschaft hatte auf eine lebenslängliche Freiheitsstrafe plädiert. Dagegen wollte die Verteidigung einen Freispruch erwirken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (Az: 19 Ks 116 Js 6774/22)