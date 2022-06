Ein Mann ist bei Abrissarbeiten durch das Wellblechdach einer Lagerhalle acht Meter in die Tiefe gefallen. Dabei verletzte er sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Der 43-Jährige war alleine auf dem Dach des Gebäudes in Aalen gewesen. Warum das Dach am Samstagmorgen durchbrach, war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher vermutet, dass es schon alt gewesen sei.

Aalen (lsw/dpa) – Mitteilung der Polizei