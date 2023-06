Sulz am Neckar (dpa/lsw) - Ein Mann ist während einer Geburtstagsfeier in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) in ein Lagerfeuer gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei am Montag berichtete. Der 36-Jährige sei am Sonntagmorgen ohne Fremdeinwirkung rückwärts in das brennende Lagerfeuer gefallen.

