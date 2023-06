Wertheim (dpa/lsw) - Sturzbetrunken und ohne Führerschein ist ein Autofahrer in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) unterwegs gewesen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als drei Promille, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beamte hatten den Mann am Montagabend angehalten und kontrolliert. Ein Zeuge hatte zuvor die Polizei informiert, weil er den Mann schwankend ins Auto steigen und losfahren sehen hatte. Der Fahrer muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

