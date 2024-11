Ein Mann will in eine Straße einbiegen. Aus medizinischer Ursache fährt er geradeaus weiter - mit einem tragischen Ausgang.

Asbach-Bäumenheim (dpa) - Ein Mann ist mit seinem Kleintransporter nahe der Grenze zu Baden-Württemberg gegen eine Leitplanke gefahren und später gestorben. Der 66-Jährige sei am Sonntag aus medizinischer Ursache an einer Einmündung in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) geradeaus weitergefahren, teilte die Polizei mit. Sein Fahrzeug prallte demnach gegen eine Leitplanke.

Ein Rettungsdienst brachte den Mann verletzt in ein Krankenhaus. Dort starb er nach Polizeiangaben im Laufe des Nachmittags. Für weitere Nachfragen war die Polizei nicht erreichbar.