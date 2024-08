Ein Mann soll in Esslingen entgegen der vorgegebenen Richtung einer Einbahnstraße gefahren sein und einen Fußgänger erfasst haben. Nach dem Unfall hielt er offenbar nicht an.

Esslingen (dpa/lsw) - Ein Mann soll in Esslingen einen Fußgänger angefahren und dann Fahrerflucht begangen haben. Zuvor sei der Mann in die entgegengesetzte Richtung durch eine Einbahnstraße gefahren, teilte die Polizei mit. Ein Busfahrer, der ihm entgegengekommen sei, habe ihn deshalb angesprochen. Die beiden seien daraufhin in Streit geraten.

Der Mann sei dann in der Einbahnstraße weitergefahren und habe dabei stark beschleunigt. In der Folge erfasste er den Angaben zufolge einen Fußgänger, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger stürzte demnach und wurde verletzt. Der Beschuldigte soll unterdessen weitergefahren sein, ohne nach der Kollision anzuhalten.

Der Mitteilung zufolge ist der angefahrene Fußgänger Mitarbeiter eines Rettungsdienstes. Ob er sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Einsatz befand, konnte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage nicht sicher sagen. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.