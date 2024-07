Ein Mann geht in einen Baggersee und taucht kurz darauf nicht mehr auf. Einsatzkräfte können ihn nicht mehr retten.

Ein 28 Jahre alter Mann ist in einem Baggersee in Linkenheim-Hochstetten (Kreis Karlsruhe) ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann laut Zeugenaussagen am Samstagabend ins Wasser gegangen und kurz darauf nicht mehr aufgetaucht. Die Zeugen alarmierten demnach die Rettungskräfte. Bei einer Suchaktion fanden diese den Mann unter Wasser, Reanimationsversuche blieben der Mitteilung zufolge erfolglos. Von einem Suizid geht die Polizei einem Sprecher zufolge nicht aus. Zu den Hintergründen des Vorfalls werde ermittelt.