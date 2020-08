Unerlaubt vom Unfallort entfernt hat sich laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 17.25 Uhr ein 40-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Deidesheim. Weil sich vier Kinder im Alter von elf Jahren mit ihren Fahrrädern nicht konform verhalten hatten, hatte der Mann sie Im Schlossgarten in Ruppertsberg mit geringem Abstand überholt. Durch das geöffnete Seitenfenster rief er dabei den Jungen etwas zu. Diese erschraken dabei, zwei fielen von ihren Rädern und beschädigten dabei ein parkendes Fahrzeug leicht. Die Kinder blieben unverletzt und folgten dem Autofahrer bis zum Wasgau-Markt in Deidesheim, wo er auf das Eintreffen einer Haßlocher Polizeistreife wartete. Er muss sich nun laut Bericht in einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.