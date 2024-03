Bad Liebenzell (dpa/lsw) - Eine Woche nach einem Dachstuhlbrand in Bad Liebenzell (Kreis Calw) ist ein 77-Jähriger gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erlag er am Dienstag seinen Verletzungen. Der Brand war am 12. März im Dachstuhl aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes habe sich der 77-Jährige im Haus befunden und sei durch die Rettungskräfte befreit worden. Daraufhin sei er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Der Schaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Zur Brandursache machte sie keine Angaben.

