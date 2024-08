Ein Mann arbeitet auf dem Dach eines Stalls, als dieses plötzlich einbricht. Er stürzt mehrere Meter in die Tiefe.

Lichtenwald (dpa/lsw) - Ein 48-Jähriger ist in Lichtenwald (Kreis Esslingen) durch das Dach eines Stalls gebrochen. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Mann am Samstagvormittag rund vier Meter in die Tiefe. Er war demnach mit Arbeiten auf dem Dach beschäftigt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Laut Polizei war er nach dem Sturz noch ansprechbar. Wie schwer der Mann verletzt wurde, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Weshalb das Dach nachgab, war ebenfalls noch unklar.