Ein Mann soll sich in Immendingen mit einer Armbrust bewaffnet, in einem Haus verschanzt und gedroht haben, auf jeden zu schießen, der sich dem Haus nähert. Die Polizei konnte den Mann am Donnerstagabend nach rund drei Stunden zur Aufgabe bewegen und durch Spezialkräfte überwältigen, wie es in einer Mitteilung von Freitag heißt.

Immendingen (dpa/lsw) - Die Mutter des Mannes hatte die Polizei gerufen. Sie befand sich außer Gefahr. Die Armbrust sei sichergestellt worden. Da sich der Mann den Angaben zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand befand und mit Suizid drohte, wurde er unter Begleitung von Polizisten in eine Spezialklinik gebracht.

PM Polizei