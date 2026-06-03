Bei Bohrarbeiten in einem Mehrfamilienhaus wird eine Gasleitung beschädigt – rund 40 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Warum der Unfall ein glimpfliches Ende nahm.

Geislingen an der Steige (dpa/lsw) - Bei Bohrarbeiten hat ein Mann eine Gasleitung in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) beschädigt und eine Evakuierung von rund 40 Anwohnern ausgelöst. Bei dem anschließenden Feuerwehr-Einsatz mussten zudem mehrere Straßen gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Auch Strom und Gas seien kurzzeitig abgestellt worden.

Nach etwa 40 Minuten konnte die Feuerwehr Entwarnung geben: Messungen nach dem Lüften ließen keine konkrete Gefahr erkennen. Der Mann wollte den Angaben zufolge vermutlich eine Halterung in die Wand des Mehrfamilienhauses bohren. Alle Bewohner des Gebäudes und eines angrenzenden Wohnhauses wurden vorsorglich evakuiert. Eine Stunde später konnten alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.