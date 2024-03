Meersburg (dpa/lsw) - Wegen eines Gasaustritts haben in Meersburg im Bodenseekreis 14 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ein Mann hatte die Leitung bei Bauarbeiten in einem Garten beschädigt und damit einen großen Einsatz ausgelöst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 72-Jährige habe am Vorabend Löcher für einen Zaun gebohrt. Als er merkte, dass er die Gasleitung getroffen hatte, habe er umgehend die Einsatzkräfte alarmiert. Mitarbeiter der Stadtwerke konnten das Leck rasch abdichten. Nach etwa zwei Stunden konnten die Anwohner in ihre Häuser zurück.

Pressemitteilung